İstanbulspor, genç stoperi renklerine bağladı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor, Bundesliga ekibi Leverkusen altyapısında yetişen ve son olarak Gaziantep FK forması giyen İzzet Ali Erdal ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

İstanbulspor, genç stoperi renklerine bağladı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor, Bundesliga ekibi Leverkusen altyapısında yetişen ve son olarak Gaziantep FK forması giyen İzzet Ali Erdal ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "İstanbulspor ailesine hoş geldin İzzet Ali Erdal. Takımımız, genç oyuncu İzzet Ali Erdal ile 5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı" denildi.

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