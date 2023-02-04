İstanbulspor ile Alanyaspor 2. randevu

İstanbulspor, Spor Toto Süper Lig’de yarın evinde oynayacağı Alanyaspor ile ligde 2. kez karşılaşacak.

Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında İstanbulspor yarın saat 13.30’da Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu’nda Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Ligde geride kalan haftalarda sarı-siyahlılar 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 13 mağlubiyetle aldığı 18 puanla 18. sırada yer alıyor. Turuncu-yeşilliler ise 6 galibiyet, 7 beraberlik ve 8 mağlubiyet sonucunda topladığı 25 puanla 10. sırada bulunuyor.

2. randevu

İstanbulspor ile Alanyaspor, Süper Lig’de bugüne kadar 1 kez rakip oldu. Ligin ilk yarısında deplasmanda oynadığı müsabakadan İstanbulspor 1-0’lık skorla galip ayrılmıştı.

Abdulkadir Bitigen düdük çalacak

İstanbulspor - Alanyaspor maçını hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Bitigen’in yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ile Anıl Usta yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Neslihan Muratdağı olacak.