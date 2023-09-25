İstanbulspor ile Galatasaray 47. randevuda

İstanbulspor ile Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 3. hafta erteleme maçında oynayacakları müsabakayla ligde 47. kez rakip olacak.

Trendyol Süper Lig’in 3. hafta erteleme maçında İstanbulspor ile Galatasaray, yarın saat 20.00’de Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda karşılaşacak. Ligde geride kalan haftalarda sarı-kırmızılılar 4 galibiyet ve 1 beraberlikle aldığı 13 puanla ikinci sırada bulunuyor. Sarı-siyahlılar ise 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle topladığı 2 puanla 19. sırada yer alıyor.

47. randevu

İstanbulspor ile Galatasaray, Süper Lig’de bugüne kadar 46 kez karşılaştı. Geride kalan maçlarda sarı-kırmızılılar 31 kez sahadan galip ayrılırken, sarı-siyahlılar ise 5 kez rakibini mağlup etti. 10 mücadele de berabere sona erdi.

İki takım arasında geçen sezon ligde oynanan müsabakaları Galatasaray, 2-0 ve 2-1’lik skorlarla kazandı.

Son 18 resmi maçını kaybetmedi

Galatasaray, resmi maçlardaki son yenilgisini geçtiğimiz sezon Beşiktaş ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada aldı. Sarı-kırmızılılar, bu müsabakanın ardından Süper Lig’de 11, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde 6 ve grup aşamasında da 1 olmak üzere oynadığı 18 mücadelede yenilmedi. Cimbom, geride kalan 18 maçta 15 galibiyet ve 3 beraberlik aldı.

Süper Lig’deki son 4 maçını kazandı

Galatasaray, Süper Lig’de oynadığı son 4 karşılaşmadan da galip ayrıldı. Okan Buruk’un öğrencileri, ligin ilk haftasına Kayserispor ile berabere kaldıktan sonra sırasıyla oynadığı Trabzonspor, Gaziantep FK, Samsunspor ve Başakşehir maçlarından 3 puanla ayrıldı.

Deplasman karnesi

Galatasaray, bu sezon Süper Lig’de deplasmanda 3 maça çıktı. Bu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 2 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Aslan 5 gol atarken, kalesinde ise 1 gol gördü. Aslan, Gaziantep FK’yı 3-0, Başakşehir’i de 2-1 mağlup ederken, Kayserispor ile de golsüz berabere kaldı.

Mauro Icardi bu sezon 9 gol attı

Galatasaray’ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, attığı gollerle takımını sırtlamaya devam ediyor. Icardi, bu sezon ligde 6 gol atarken, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde de 3 kez gol sevinci yaşadı. 30 yaşındaki futbolcu, ayrıca Süper Lig’de 11’de oynadığı son 12 karşılaşmada da rakip fileleri havalandırmayı başardı. Icardi, ligde attığı 6 golle, krallık yarışında zirvede yer alıyor.

Ndombele ve Sanchez oynayamayacak

Galatasaray, İstanbulspor ile oynayacağı erteleme maçında Tanguy Ndombele ve Davinson Sanchez’den yararlanamayacak. İki futbolcu maç tarihinden sonra transfer edildiği için TFF Futbol Müsabaka Talimatı gereği kadroya yazılamayacak.

Başakşehir müsabakasında sakatlık yaşayan ve tedavisine başlanan Kazımcan Karataş da İstanbulspor ile oynanacak mücadelede yer alamayacak.

Okan Buruk ile Fatih Tekke, 3. kez karşılaşacak

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, bugüne kadar hepsi şu anki takımlarında olmak üzere resmi maçlarda 2 kez rakip oldu. Geçtiğimiz sezon oynanan bu müsabakalarda Okan Buruk 2 maçtan da sahadan galip ayrıldı. Buruk’un ekibi 4 gol sevinci yaşarken, Tekke’nin takımı ise 1 gol attı.

İstanbulspor bu sezon 3 puan alamadı

İstanbulspor, bu sezon Süper Lig’de henüz 3 puanla tanışamadı. Ligde 2 maçı eksik olan sarı-siyahlılar, Konyaspor ve Kayserispor ile berabere kalırken, Başakşehir ve Gaziantep FK’ya ise kaybetti. İstanbul ekibinin, Samunspor maçı yoğun yağıştan dolayı ertelenmişti.