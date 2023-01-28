İstanbulspor ile Kayserispor 4. randevuda

İstanbulspor, Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında Kayserispor ile evinde oynayacağı karşılaşmayla ligde 4. kez rakip olacak.

Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında İstanbulspor yarın saat 13.30’da Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu’nda Kayserispor ile karşılaşacak. Ligde geride kalan haftalarda sarı-siyahlılar 4 galibiyet, 3 beraberlik 12 mağlubiyetle topladığı 15 puanla ligde 18. sırada yer alıyor. Kayseri ekibi ise 8 galibiyet 2 beraberlik 9 mağlubiyet ile topladığı 26 puanla 8. sırada bulunuyor.

Ligde 4. randevu

İstanbulspor ile Kayserispor ligde 4. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 3 karşılaşmada iki takım da 1’er galibiyet elde ederken, 1 müsabakada da berabere sona erdi.

Ligin ilk yarısında Kayseri’de oynanan karşılaşmayı Kayserispor 1-0’lık skorla kazandı.

5 oyuncu kart sınırında

İstanbulspor’da Kayserispor maçı öncesi 5 oyuncu ceza sınırında bulunuyor. Sarı-siyahlılarda David Jensen, Duhan Aksu, Mehmet Yeşil, Muammer Sarıkaya ve Valon Ethemi sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta deplasmanda oynanacak Konyaspor karşısında forma giyemeyecek.

İstanbulspor, Süper Toto Süper Lig’de bu sezon oynadığı 19 müsabakada ağlarında 40 gol gördü. Sarı-siyahlılar attığı 18 golle de, 15 gollü Hatayspor’un ardından ikinci sırada bulunuyor.

Murat Erdoğan düdük çalacak

İstanbulspor - Kayserispor karşılaşmasını hakem Murat Erdoğan yönetecek. Erdoğan’ın yardımcılıklarını Kemal Yılmaz Özgür Ertem yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Ömer Faruk Turtay olacak.