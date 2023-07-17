İstanbulspor, Jackson Kenio'yu kadrosuna kattığını açıkladı

İstanbulspor, Arnavutluk 1. Lig ekibi KF Egnatia forması giyen 24 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Jackson Kenio’yu kadrosuna dahil ettiğini açıkladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor, yeni sezon hedefleri doğrultusunda kadro planlamasına devam ediyor. İstanbul ekibi, son olarak Arnavutluk 1. Lig temsilcisi KF Egnatia forması giyen 24 yaşındaki Brezilyalı sol kanat Jackson Kenio’yu kadrosuna kattığını bildirdi. Söz konusu transferin maliyetiyle ilgili resmi açıklama yapılması bekleniyor.

24 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, geride kalan sezonda KF Egnatia ile 31’i lig, 8’i Arnavutluk Kupası olmak üzere toplam 39 maçta forma giyerken 10 gol, 5 asistlik katkı sağladı. Kenio, Egnatia ile Arnavutluk Kupası’nda şampiyonluk sevinci de yaşadı.