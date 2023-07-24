İstanbulspor, Oğuzhan Berber'e veda etti

İstanbulspor, 31 yaşındaki sağ bek oyuncusu Oğuzhan Berber’in takımdan ayrıldığını açıkladı.

Trendyol Süper Lig ekibi İstanbulspor, gelecek sezon kadro planlaması devam ediyor. İstanbul temsilcisi, 31 yaşındaki sağ bek oyuncusu Oğuzhan Berber’in takımdan ayrıldığını bildirdi. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Kulübümüze verdiğin emek ve mücadele için teşekkürlerimizi sunar, kariyerinde üstün başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi.

Berber, geçen sezon İstanbulspor formasıyla 18’i Süper Lig, 1’i Türkiye Kupası olmak üzere 19 maçta forma giyerken, gol ve asist katkısı sağlayamadı.