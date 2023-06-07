İstanbulspor, Süper Lig'de kaldı

Spor Toto Süper Lig’de 17 yıl sonra mücadele eden İstanbulspor, ligin son maçında Ümraniyespor’u mağlup ederek ligde kaldı.

Spor Toto Süper Lig’in 38. ve son haftası ikinci düşecek takımı belirlemesi açısından önemli anlara sahne oldu. Haftaya 38 puanla düşme hattının 1 sıra üzerinde 15. sırada giren İstanbulspor evinde ligden düşmesi kesinleşen Ümraniyespor ile karşı karşıya geldi. Ligde 37 puanla düşme potasında olan Giresunspor da Antalyaspor ile mücadele etti.

Maç boyunca daha istekli taraf olan sarı-siyahlılar, 90 dakika sonunda sahadan 4-0’lık skorla galip ayrıldı ve diğer maçın sonucuna bakılmaksızın ligde kalan taraf oldu.

Geçtiğimiz sezon play-offlar’dan Süper Lig’e yükselen İstanbulspor, 17 yıl sonra bu heyecanı yaşadı. Sarı-siyahlılar sezonu ise 12 galibiyet, 5 beraberlik ve 19 mağlubiyet sonucunda aldığı 41 puanla ligi 12. sırada tamamladı.