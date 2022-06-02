İstanbulspor, Süper Lig'deki 8. İstanbul takımı oldu

Spor Toto 1. Lig play-off finalinde Bandırmaspor'u yenerek Süper Lig'e çıkma hakkını elde eden İstanbulspor, önümüzdeki sezon en üst ligde mücadele edecek 8. İstanbul takımı olacak. Sarı-siyahlılar 17 yıl sonra Süper Lig heyecanı yaşayacak.

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  • 02.06.2022 22:14
  • Güncelleme: 02.06.2022 22:14
İstanbulspor, Süper Lig'deki 8. İstanbul takımı oldu
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

Spor Toto 1. Lig play-off finalinde Bandırmaspor’u yenerek Süper Lig’e çıkma hakkını elde eden İstanbulspor, önümüzdeki sezon en üst ligde mücadele edecek 8. İstanbul takımı olacak. Sarı-siyahlılar 17 yıl sonra Süper Lig heyecanı yaşayacak.

Spor Toto 1. Lig’in 2021-2022 sezonunda şampiyon olan Ankaragücü ve Ümraniyespor’un ardından Süper Lig’e yükselen 3. takım belli oldu. Normal sezonu 17 galibiyet, 9 beraberlik ve 10 mağlubiyet alarak 60 puanla play-off oynama hakkı elde eden İstanbulspor, play-off yarı finalinde karşılaştığı Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u 4-2 ve 0-1’lik skorlarla eleyerek adını finale yazdırdı. Kocaeli Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada 34. dakikada İbrahim Yılmaz’ın golüyle 1-0 öne geçti. 45+3’te Keny’nin penaltıdan attığı golle maça eşitlik gelirken, İstanbulspor 45+9’da İbrahim Yılmaz’ın bu kez penaltı golüyle skoru 2-1 yaptı ve ilk yarı da bu sonuçla tamamlandı. Maçın 2. yarısında başka gol olmayınca İstanbulspor, Süper Lig biletini alan 3. takım oldu.

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İbrahim Yılmaz büyük etken oldu

Sarı-siyahlıların golcü futbolcusu İbrahim Yılmaz, bu sezon takımının en golcü futbolcusu oldu. Normal sezonu 16 golle tamamlayan 28 yaşındaki futbolcu, play-off final maçında da 2 gole imza attı.

6 İstanbul takımına 2 takım daha eklendi

Spor Toto Süper Lig’de Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, İstanbul Başakşehir, Kasımpaşa ve Fatih Karagümrük’ün ardından bu sezon yükselen Ümraniyespor ve İstanbulspor ile birlikte 2022-2023 sezonunda Süper Lig’de 8 İstanbul takımı mücadele edecek.

17 yıl sonra Süper Lig heyecanı

Son olarak 2004-2005 sezonunda Süper Lig’de mücadele eden sarı-siyahlılar 17 yıl sonra bu heyecanı yeniden yaşayacak. Bu süre zarfında 3. Lig’e kadar düşen ve 5 sezon bu ligde mücadele eden İstanbul ekibi, 4 sezon 2. Lig, 8 sezon da 1. Lig’de oynadı. 1. Lig’de 3 kez play-off mücadelesi veren Boğalar, önümüzdeki sezon Süper Lig’de boy gösterecek.

İHA

SHA Editör
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