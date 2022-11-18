İşte Ahlam Albashir'in Türkiye'ye 'karı-koca' kılığında geldiği PKK/YPG'li Bilal Hassan

Beyoğlu'ndaki hain saldırıyı gerçekleştiren Ahlam Albashir'in Türkiye'ye 'karı-koca' kılığında birlikte geldiği PKK/YPG'li Bilal Hassan'ın fotoğrafı ortaya çıktı.

İşte Ahlam Albashir'in Türkiye'ye 'karı-koca' kılığında geldiği PKK/YPG'li Bilal Hassan
Editör
EditörEditör
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Beyoğlu’ndaki hain saldırıyı gerçekleştiren Ahlam Albashir’in Türkiye’ye ‘karı-koca’ kılığında birlikte geldiği PKK/YPG’li Bilal Hassan’ın fotoğrafı ortaya çıktı.