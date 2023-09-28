İşte Büyükşehir'in merakla beklenen konut projesi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, meclisten yetkiyi alarak kentsel dönüşümün ilk adımı olan KONUT A.Ş’nin Korucuk Konut Projesi’ne dair merak edilen detaylar açıklandı. Başkan Ekrem Yüce, lansman programında ilk etapta 2+1 ve 3+1 olmak üzere 240 konut üretip 150’sini yüzde 25 peşin ve 120 ile 84 ay vade, ayrıca peşin alımlarda yüzde 10 indirim seçenekleriyle vatandaşa sunacaklarını müjdeledi. Yüce, "Depreme dayanıklı, güçlü ve güvenli bir Sakarya’nın inşası için dönüşüme en önemli adımı atıyoruz. 99’u yaşayan bir şehir olarak daima dikkatli ve özenli davranıyoruz" dedi. Projenin tüm görsel detayları tanıtım filmiyle gösterildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin kentsel dönüşüm ve depreme hazırlık konusunda attığı en önemli adımlardan biri olan KONUT A.Ş, ilk ürünlerini ortaya çıkarıyor. Yetkiyi meclisten alan, şehirde düzenli, güçlü ve güvenli yerleşim alanları oluşturmak için yola çıkan Büyükşehir KONUT A.Ş’nin merakla beklenen Korucuk’ta inşa edilecek ilk etap projesinin detayları açıklandı. Başkan Yüce’nin yanı sıra AK Parti Milletvekili Murat Kaya, ilçe belediye başkanları, Basın İlan Kurumu Sakarya Şube Başkanı İbrahim Çorbacı, Muhtarlar Federasyonu Sakarya Başkanı Erdal Erdem, Büyükşehir bürokratları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Satış detayları ve film gösterimi

Programda konuşan Başkan Ekrem Yüce, ev sahibi olmak isteyen vatandaşları sevindirecek ayrıntılar paylaştı. Yüce, ilk etapta Korucuk’ta 240 konut üreterek bunların 150’sini makul şartlarda sunarak vatandaşları ev sahibi yapacaklarını söyledi. Yüce, 120’si 2+1 ve 120’si 3+1 olan konutların satışıyla ilgili ise peşin alımda yüzde 10 indirim, 84 ve 120 ay vade, 6 ayda bir yüzde 2, yüzde 3 ara ödeme seçenekleri sunarak, daireleri yoğun talep gelmesi durumunda TOKİ mantığıyla kura çekerek vereceklerini ifade etti. Yapılan lansmanda projenin detaylı sunumu, hazırlanan film gösterimiyle yapıldı. Bu filmde proje alanı, peyzaj bölümleri, dairelerin mimari görüntüsü ve bloklar detaylı olarak gösterildi.

Ön talep açılıyor

Başkan Yüce proje ile ilgili detayları anlattı. Yüce, “Konut AŞ projemiz de şehrimiz için çok değerlidir. Bu projemiz sayesinde hemşerilerimize iyi yaşam standartlarıyla donatılmış, güvenli ve huzurlu bir çevrede yaşama imkânı sunuyoruz. Korucuk bölgesinde toplamda 240 daire inşa edeceğimiz projemizde, 120 adet 2+1 ve 120 adet 3+1 daireye yer verdik. Ancak bu dairelerin 150’si, siz değerli halkımıza ön talep olarak satışa sunacağız. Taleplerin fazlası durumunda, adil bir kura ile hak sahiplerini belirleyeceğiz. Depreme dayanıklı, güçlü ve güvenli bir Sakarya’nın inşası için dönüşüme en önemli adımı atıyoruz” dedi.

Ödemede kolaylık

Vatandaşa ödeme yükünü hafifletecek seçenekler sunduklarını kaydeden Yüce, “Projemizin ödeme seçeneklerinde de sizleri düşündük. Peşin alımlarda, liste fiyatından yüzde 10’luk bir indirim uygulayarak, yükünüzü hafifletiyoruz. Ayrıca, %25 peşinatla başlayıp, 6 ayda bir yüzde 2 veya yüzde 3 ara ödeme seçenekleriyle, 84 aylık veya 120 aylık vadelerle de sizlere kolaylık sağlıyoruz. 12 blokta yükselecek olan projemiz, 23 bin metrekarelik bir alana sahip olacak. Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak inşa ettiğimiz bu toplu konutlarla hem geleceğimize güvence sağlamayı hem de şehrimize estetik bir doku katmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Deprem şehri hassasiyeti

Başkan Yüce, deprem yaşayan bir şehir olarak şehrin yeniden imarı konusunda özenli ve hassas davrandıklarını vurgulayarak, “Sakarya’mız deprem bölgesi olmasından dolayı her daim dikkatli ve özenli bir yaklaşım gerektiriyor. Bildiğiniz üzere 99 depremini yaşamış bir şehir olarak hepimiz acı tecrübeler edindik. Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak göreve geldiğimiz günden itibaren, tekrar böyle acılar yaşamamak için çalışmalarımıza ivedi bir şekilde başladık. Bu çalışmalardan bazılarına kısaca değinecek olursam, Kentsel dönüşüm konusunu öncelikli olarak gündemimize aldık ve Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığını kurduk. Vatandaş-belediye iş birliği ile kentsel dönüşüm uygularına başladık. Dernekkırı Afet Yönetimi ve Eğitim Merkezi projemizi bitiriyoruz” diye konuştu.

Konut satışıyla ilgili başvuru tarihleri ise önümüzdeki süreçte netleşecek.