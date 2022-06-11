İşte Galatasaray'ın yeni başkanı Dursun Özbek

Galatasaray Spor Kulübü'nde Dursun Özbek ikinci kez başkan seçildi. Özbek 4 yıl aranın ardından sarı-kırmızılıların başkanı oldu.

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  • 11.06.2022 21:33
  • Güncelleme: 11.06.2022 22:06
İşte Galatasaray'ın yeni başkanı Dursun Özbek
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SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

Galatasaray Olağan Seçim Genel Kurulu, Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu’nda gerçekleşti. Galatasaray’ın yeni başkanı Dursun Özbek oldu. Özbek toplam 2208 oy olarak başkan seçildi. Özbek 2015-2018 yıllarından sonra ikinci kez sarı-kırmızılılarda başkan oldu.

Dursun Özbek kimdir?

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Giresun’un Şebinkarahisar ilçesinde 1950 yılında dünyaya gelen Dursun Özbek, Galatasaray Lisesi’nden mezun olduktan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Makine Fakültesi’ni bitirdi.

İTÜ Spor Kulübünde hem futbolcu hem de yönetici olarak görev yapan Özbek, 1974 yılında otomotiv sektörüyle iş hayatına girdi. 1988 yılından beri turizm sektöründe olan Özbek, İstanbul, Ankara ve Antalya’daki otelleriyle hem yatırımcı hem de işletmeci olarak iş hayatına devam ediyor.

Galatasaray Kulübü’nde merhum Duygun Yarsuvat yönetiminde 2014-2015 yılında başkan yardımcısı olarak çalışan Dursun Özbek, sarı-kırmızılı kulüpte 2015-2018’de 36. başkan olarak görev yaptı.

Fransızca ve İngilizce bilen Dursun Özbek, evli ve iki çocuk babasıdır.

Dursun Özbek’in yönetim listesi şu isimlerden oluşuyor:

Asil: Metin Öztürk, Niyazi Yelkencioğlu, Bora İsmail Bahçetepe, Rıza Tevfik Morova, Eray Yazgan, Levent Yaz, Cemal Özgörkey, İsmail Sarıkaya, Mehmet Cibara, Dikran Gülmezgil.

Yedek: Can Natan, Emir Aral, Cansu Ak, Tanur Lara Yılmaz, Cem Soylu.

İHA

SHA Editör
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