İşte geri ödemesiz hibe alınabilecek sektörler!

Birçok girişimci ya da şirket, hakları olduğu halde yeterli bilgiye sahip olmadıkları için devlet tarafından sağlanan hibelerden yararlanamıyor. Yazılım, sağlık, ihracat ve daha birçok sektörle ilgili hibe destek hizmeti veren MAT Yönetim ve Danışmanlık, Ticaret Bakanlığı Hibe Teşvik programı kapsamında şirketlere geri ödemesiz milyonlarca liralık teşvik ve hibe kullandırabiliyor.

“Hibe ve teşvik için ön çalışmaları ücretsiz yapıyoruz”

Bilişim, gayrimenkul, sağlık turizmi, ihracat başta olmak üzere birçok şirketin alabileceği hibeden habersiz olduğunun altını çizen MAT Yönetim ve Danışmanlık Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı, Muhasebe Finans Uzmanı Güler Karaköse, “Şirketler, yatırımcılar, girişimciler Ticaret Bakanlığı’ndan ya da KOSGEB’ten milyonlarca lira alabilecekleri hibe ve teşviklerle ilgili bilgi sahibi değil. Devlet bu sektörleri geri ödemesiz teşviklerle destekliyor, çünkü şirketlerin desteklenmesi hem ülke istihdamına katkı sağlıyor hem de ihracatın artması söz konusu oluyor. Bugün teşvik alarak çok daha iyi noktalara gelebilecek sektörler, ne yazık ki bu desteklerden habersiz olduğu için geri kalıyor. Bilgi güçtür, biz KOSGEB ve Ticaret Bakanlığı’nın tüm hibe ve teşvik alanındaki hamlelerini anlık olarak takip ediyoruz. Böylece danışanlarımıza da anlık olarak doğru desteği sağlayabiliyoruz. Ülkemize değer katan markaların, dev holdinglerin ya da orta ölçekli şirketlerin hak ettiklerini bilmedikleri milyonlarca liralık geri ödemesiz teşvik ve hibelerden yararlanmalarını sağlıyoruz. Bugüne kadar bilişim ve alt sektörlerde yer alan yazılım, dijital oyun ve teknolojiler, yapay zeka ve destek hizmetleri, dijital aracılık ve ilişkili sektörlerde faaliyet gösteren danışanlarımızın %99'u, 20 milyon liralık hibeyi geri ödemesiz hibe ve teşviklerin tamamından yararlandı. Profesyonel ekibimizle öncelikle yazılım ve sağlık sektörlerindeki şirketlere, ihracat yapan üreticilere, iş insanlarına, tabiri caizse röntgen çekip hedefleri doğrultusunda devletten ne kadar hibe alabilecekleri konusundaki ön çalışmayı ücretsiz olarak yapıyoruz” şeklinde konuştu.



“Sağlık turizmine her yıl geri ödemesiz 40 milyon liralık hibe”

Türkiye’de bilişim ve alt sektörlerinde faaliyet gösteren şirketler Ticaret Bakanlığı hibe teşvik programı kapsamında 20 milyon liraya kadar hibe kullanabilir diyen Muhasebe Finans Uzmanı Güler Karaköse, ”Devlet destekleri danışmanlığı alanında ödül almış bir firma olarak sektördeki tecrübemizle devlet destekleri alım sürecini en düşük seviyeye indiriyoruz. Şirketler için öncelikli olarak ne kadar hibe veya teşvik alabilecekleri ile ilgili çalışmalar yapıyoruz. Yaptığımız çalışmalar doğrultusunda hibe ve teşvikler şirketlerin hesabına yatana kadar danışmanlık şirketi olarak hiçbir ücret talep etmiyoruz. Ülkemizin birçok marka ve orta ölçekli şirketine çok ciddi rakamlarda katma değer kazandırdık. Bilişim sektöründeki şirketlere her yıl geri ödemesiz olarak 20 milyon hibe teşvik kullandırabiliyoruz. Yabancıya yönelik olmak üzere konut, ticari ve diğer taşınmaz alanlarında gayrimenkul hizmeti veren Türk şirketlere, kurum ve kuruluşlara MAT Danışmanlık olarak her yıl 10 milyon lira geri ödemesiz teşvik kullandırabiliyoruz. Sağlık turizmi en yüksek hibe alan sektör diyebiliriz. Yurt dışından gelen hastalara rehberlik, danışmanlık ve organizasyon hizmetleri sunan şirketlere her yıl geri ödemesiz olarak 40 milyon lira hibe kullandırabiliyoruz” dedi