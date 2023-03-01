İşte kardeşlik yayında

Kahramankazan’da yaşamını sürdüren depremzede vatandaşlar için iş ilanı vermek isteyen işverenleri ve iş arayan depremzedeleri kapsayan İşte Kardeşlik projesi Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz’un duyurusuyla hizmet vermeye başladı.

Kahramankazan’da yaşayan depremzede kardeşlerimize rehberlik etmek, iş bulma sürecini kolaylaştırmak, işverenlerle bağlantı kurmalarını sağlamak için yeni bir uygulamayı hayata geçirdiklerini ifade eden Başkan Oğuz: “#EvimEvindir dedik, afetzede kardeşlerimizi Kahramankazan’ımıza davet ettik. Şimdi de #İŞteKardeşlik zamanı! Kahramankazan’ımızda ikamet eden afetzede vatandaşlarımıza iş, ilçemiz işverenlerine çalışan bulma imkânı için yeni projemiz hayırlı olsun!” dedi.

Uygulamadan yararlanmak isteyen depremzede vatandaşlar www.istekardeslik.com adresinden iş başvurularını gerçekleştirebilirler. İşte Kardeşlik diyerek destek vermek isteyen işverenler ise uygulama üzerinden depremzede vatandaşların iş bulmalarına katkıda bulunabilirler.