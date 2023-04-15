İşte Kocaeli'ye yapılan yatırımların miktarı

KOCAELİ (İHA) – Şehir Hastanesi ve yapımı tamamlanan projelerin açılışı için Kocaeli’ye gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; “Bugün Başiskele, Darıca, Derince, Dilovası, Gebze, Gölcük, Kartepe ve Körfez belediyelerimizin yatırımlarını da hizmete açıyoruz. Böylece, Şehir Hastanesi hariç, diğer kurumlarımız, belediyelerimizle birlikte toplamda 2,3 milyarlık yatırımı şehrimize kazandırıyoruz” dedi.

Şehir Hastanesi ve yapımı tamamlanan projelerin açılışı için Kocaeli’ye gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapımı devam eden ve tamamlanan projeleri tek tek sıraladı. Şehir Hastanemiz ile birlikte, kurumların, belediyelerin tamamlandığı çok sayıda yatırımın da açılışını yaptıklarını ifade eden Erdoğan, “Eğitimde, sağlıkta, sosyal hizmetlerde şehrimize kazandırdığımız hizmetlerin resmi açılışını buradan gerçekleştiriyoruz. Kocaeli Büyükşehir Belediyemizin yatırım tutarı 1,7 milyar lirayı geçen 40 farklı projesinin resmi açılışını buradan yapıyoruz. Ayrıca, Kocaeli Büyükşehir Belediyemizin halen yapımı süren yaklaşık 4 milyar liralık yatırımı daha var. İnşallah onları da en kısa sürede hizmete vereceğiz” diye konuştu.

"Son 20 yılda şehrimize bugünün rakamlarıyla 150 milyar liranın üzerinde yatırım yaptık"

Körfez temizliği, Kartepe teleferiği, millet bahçesi, Gebze-Darıca Metro Hattı, tramvay hattı ve altyapı projelerinden oluşan yatırımları yakından takip ettiklerini ifade eden Erdoğan, “Yine bugün Başiskele, Darıca, Derince, Dilovası, Gebze, Gölcük, Kartepe ve Körfez belediyelerimizin yatırımlarını da hizmete açıyoruz. Böylece, Şehir Hastanesi hariç, diğer kurumlarımız, belediyelerimizle birlikte toplamda 2,3 milyarlık yatırımı şehrimize kazandırıyoruz. Tabii Kocaeli’ye kazandırdıklarımız bunlardan ibaret değil. Son 20 yılda şehrimize bugünün rakamlarıyla 150 milyar liranın üzerinde yatırım yaptık. Eğitimde 12 bin 877 adet yeni derslik inşa ettik. Gençlik ve sporda 17 bin 296 kişi kapasiteli yükseköğrenim yurt binaları açtık, 56 spor tesisi inşa ettik. Sosyal yardımlarda ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 4 milyar lira tutarında kaynak aktardık. Sağlıkta toplamda 2 bin 822 yataklı 20 hastane dahil 89 adet sağlık tesisi kazandırdık. Şehir Hastanemizi de bugün resmen hizmete açıyoruz. Çevre ve şehircilikte TOKİ kanalıyla Kocaeli’de sosyal konut, deprem konutu ve kentsel dönüşüm kapsamında toplam 25 bin konut projesini hayata geçirdik. Kentsel dönüşümle 13 bin bağımsız bölümü yeniledik. İlk Evim Projesinde Kocaeli’ye 5 bin 200 sosyal konut yapacağız, İlk Arsa Projemizde bin 500 konutluk arsa vereceğiz, İlk İş Yerim Projemizde de 450 sanayi dükkanı inşa edeceğiz” şeklinde konuştu.

"Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hattı tamamlayarak Gebze’yi Marmaray ile boğazın altından geçip, Halkalı’yla buluşturduk"

Kocaeli’de toplam büyüklüğü yaklaşık 4 milyon metrekare olan, 14 millet bahçesi projesi bulunduğunun altını çizen Erdoğan, “Bunlardan 6’sını tamamlayıp, hizmetinize sunduk. 4’ünün yapımı, 4’ünün de projelendirme çalışmaları devam ediyor. Ulaştırmada 151 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol mesafesini toplamda 374 kilometreye çıkardık. Avrupa’yı Asya ile buluşturan şehrimize İstanbul,- İzmit Otoyolu’nu, Osmangazi Köprüsü’nü, Kuzey Marmara Otoyolu’nu kim yaptı? Yaparsa Cumhur İttifakı yapar. Kocaeli’yi yüksek hızlı tren hatlarının merkezi haline getirdik. Yapımı devam eden projeler de tamamlandığında Kocaeli, ülkemizin dört bir tarafına demir ağlarla bağlanmış olacak. Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hattı tamamlayarak Gebze’yi Marmaray ile boğazın altından geçip, Halkalı’yla buluşturduk. Gebze Yavuz Sultan Selim Köprüsü, İstanbul Havalimanı, Halkalı Yüksek Hızlı Tren Projemizi de inşallah hayata geçireceğiz. Yapımı devam eden Gebze Darıca Metro Hattı’nı Marmaray’a ve Sabiha Gökçen Metro Hattı’na entegre edeceğiz. Şehir Hastanesi Tramvay Hattı’nı inşallah bu yıl içinde bitirmeyi hedefliyoruz. Tarım ve ormanda Kocaali’ye 2 baraj, 4 gölet, 3 sulama tesisi, 10 taşkın koruma tesisi ve 5 hidroelektrik santrali inşa ettik. 27 bin dekar zirai alan sulamaya açtık. Kocaelili çiftçilerimize toplam 650 milyon lira tutarında tarımsal destek verdik. Sanayi ve teknolojide 6 yeni OSB, 1 endüstri bölgesi, 4 teknopark, 130 araştırma geliştirme merkezi ve 16 tasarım merkezi kurduk. Enerjide yaklaşık 765 bin doğalgaz abonesi olan ilimiz nüfusunun bugün yüzde 93’ü doğalgazdan faydalanıyor. Nereden nereye. Görüyorsunuz. Ne kadar özetlersek özetleyelim hizmetlerimiz anlatmakla bitmiyor. Hatırlarsanız, bundan yaklaşık 8 ay önce Kocaeli’ye geldiğimde sizlere ‘Sandık başına giderken lütfen karşınıza çıkan adaylara şu gözlere bir bakın’ demiştim. ‘Bu isimlerden hangisi ülkenin sıkıntılarını çözebilir?’ diye sormuştum. ‘Bu isimlerden hangisi ülkeyi küresel ve bölgesel mücadelelerden başarıyla çıkartabilir’ diye sormuştum. İşte, seçimin arifesinde cumhurbaşkanı adayı olarak şuanda karşınızdayım. Cumhur İttifakı’nın milletvekilleri olarak karşınızdayız. Aynı soruları yine soruyorum. Bu soruyu sadece size değil, milletimizin tamamına soruyorum. Kardeşlerim, işte adaylar, işte başarılar, işte vizyonlar, işte sandık, işte cumhuriyetimizin yeni asrına adını verdiğimiz Türkiye Yüzyılı’nı kime emanet edersiniz? Gözünüz nuru evlatlarınızın istikbalini kime emanet edersiniz? Hayallerinizi hayata geçirmek için ülkenin yönetimini kime teslim edersiniz? Ülkenizin siyasi, ekonomik, askeri, diplomatik gücüyle dünyadan hak ettiği yeri alması için kime güvenirsiniz? Lütfen, bu soruların cevabını aklınıza ve vicdanınıza danışarak verin, kararınızı ondan sonra belirleyin. Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun sadece lafla olmadığını ispatladık. İşte Togg’u gördünüz değil mi? TCG Anadolu’yı gördünüz değil mi? İHA’ları beğendiniz mi? SİHA’ları beğendiniz mi? Akıncı’yı beğendiniz mi? Kızılelma’yı beğendiniz mi? Gümbür gümbür gidiyoruz. Daha da yapacağız, daha güzellerini yapacağız. Çünkü bu millete bunlar yakışır. Onun için bu seçim Türkiye’ye 21 yıldır eser ve hizmet üretenlerle, 21 yıldır laftan başka hiçbir icraatları olmayanların seçimidir. Belki eksiklerimiz olabilir, hatalarımız olabilir hepsine de eyvallah ama ülkemizin kalkınması, gelişmesi için gece gündüz çalıştığımızı kimse inkar edemez” dedi.