İşte o programın yayınlanacağı kanal belli oldu

Uzun yıllardır ekranlarda yer alan Life Style Programı güncel konu ve yeni konukları ile Ekotürk Tv’de çalışma hayatının nabzını tutmaya devam edecek.

Gerçekleştirdikleri tv projeleri ile adından sıkça söz ettiren Sky Medya Prodüksiyon, çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Son olarak CNN Türk’te yayınlanan Çalışan Türkiye isimli programın yapımını üstlenen ve yayın hayatına devam eden Sky Prodüksiyon, yüzünü haber ve ekonomi kanallarına çevirmiş durumda. 2019 yılından 2022 yılına kadar Tv8.5’ta devam eden Life Style programı 6. sezonda yayın hayatına Türkiye’nin ekonomi kanalı; Ekotürk tv’de başlayacak.

Sağlıktan ekonomiye, ticaretten hukuka, hayata dair birçok içeriğin yer aldığı Life Style programı her Pazar 11.00’de izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Sunuculuğunu Aycan Gül’ün üstleneceği belirtilen programda sanayide dönen çarkların ve iş dünyasının nabzını tutarak geleceğe dair birçok konu izleyicilerle buluşacak. Sky Medya yapımcıları Ali Gül ile Aycan Gül yeni kanalda seyircileri ile buluşacakları için heyecanlı ve mutlu olduklarını belirterek, yılların verdiği tecrübeleri seyircilerine aktaracaklarını söyledi. Programda her hafta ünlü isimlerin de yer alacak olmasının yanı sıra Doç. Dr. Birnur Yılmaz’da alanında merak edilen konuları her bölüm aydınlatmaya devam edecek.