İşte Suit'in kullanıcı sayısı bir yılda yüzde 60 arttı

Turkcell, Cumhurbaşkanlığı genelgesi ile uyumlu İşte Suit ile şirketleri ve kamu kurumlarını tek noktadan dijitalleştirmeye devam ediyor. Lansmanının gerçekleştiği sene başından bu yana kullanıcı hacmini yüzde 60 artıran İşte Suit, 6 bin kurumda yaklaşık 80 bin kullanıcıya hizmet veriyor.

Turkcell’in geçen yıl Dijital İş Servisleri’ne eklediği İşte Suit, şirketlerin ve kurumların dijitalleşme süreçlerinde yanında olmayı sürdürüyor. “Her işin tek ihtiyacı İşte Suit!” sloganıyla faaliyetlerine devam eden uygulama, kurumsal firmalara e-posta, dosya yönetimi, ofis uygulamaları ve video konferans çözümleriyle tek noktadan hizmet sağlıyor, verimliliği artırıyor.

İşte Suit hakkında şu açıklama yapıldı:

Cumhurbaşkanlığı genelgesi ile uyumlu

Suit Mail, Suit Drive, Suit Conference, Suit Slides, Suit Docs ve Suit Sheets servisleri ile şirketlerin dijital ihtiyaçlarını Turkcell güvencesiyle kolayca yönetebilme imkânı sunan İşte Suit, Cumhurbaşkanlığı’nın ‘Kamuda Açık Kaynak Kodlu Yazılım Kullanımı’na ilişkin genelgesi ile uyumlu çalışıyor. Turkcell mühendisleri tarafından geliştirilen İşte Suit, büyüme rakamlarıyla da dikkat çekiyor. Lansmanının gerçekleştiği sene başından bu yana hacmini yüzde 60 artıran uygulama, 6 bin kurumda 80 bin kullanıcıya hizmet veriyor.

Verileri Türkiye’de saklanıp yedekleniyor

Kullanıcılar, farklı platformlardaki verilerini İşte Suit’e aktararak kolay ve sade arayüze sahip uygulamaları kullanmaya başlayabiliyor. Masaüstü uygulamalar, mobil uygulamalar ve tarayıcılar üzerinden kullanılabilen İşte Suit; KVKK (Kişisel Verileri Koruma Kanunu) uyumu, verileri Türkiye’de saklaması, her zaman erişilebilir olması, Türk Lirası fiyatlama ile öngörülebilir maliyeti, taahhüt süresince sabit fiyat garantisi, kolay kullanımı, hızlı aktivasyonu ve 7/24 uzman desteği ile öne çıkıyor.

Suit Mail ile haberleşmek daha kolay

İşte Suit içerisinde yer alan e-posta servisi, ‘Takvimler’, ‘Kurallar’ ve ‘Otomatik Yanıtlayıcı’ gibi gelişmiş kurumsal özellikleri ile iş süreçlerini kolaylaştırıyor. Kullanıcılar, alışkanlıklarını değiştirmeden web’in yanı sıra iOS ve Android uygulamalar üzerinden de e-posta’larına erişebiliyor, işlerini güvenle takip edebiliyor.

Ortak çalışmanın formülü Suit Drive

İşte Suit içerisindeki Suit Drive servisi, bulut tabanlı ofis özelliği ile gerçek zamanlı ortak çalışabilme imkânı sunuyor. Kurum içi veya kurum dışı dosya paylaşımlarını Suit Drive ile yapabilen kullanıcılar, dosyalardaki değişiklikleri versiyonlar halinde saklayabiliyor ve istenilen versiyon anında ulaşabiliyor. Ayrıca Suit Drive kullanıcı ve dosya hareketleri üzerinden kişiselleştirilmiş rapor da verebiliyor.

İşler Suit Docs, Suit Sheets, Suit Slides’ta

Kullanıcılar, İşte Suit’in ofis çözümleri ile ofis dokümanı oluşturup düzenleyebiliyor. Aynı dosya üzerinde birden fazla kişinin eş zamanlı çalışabilmesine imkân sağlayan İşte Suit’in @bahsetme özelliği ile dosya üzerinde not iletebilmek de mümkün hale geliyor. Ayrıca kullanıcılar dosya düzenleme sırasında chat özelliği ile birbirleriyle iletişim kurabiliyor. Suit Docs ile yazı, Suit Sheets ile tablo, Suit Slides ile sunum dokümanlarını online olarak oluşturabilen kullanıcılar, arkadaşlarıyla aynı anda iş süreçlerini yürütebiliyor.

Yeni toplantı adresi: Suit Conference

İşte Suit içerisindeki video konferans çözümü Suit Conference, kullanıcılara ‘Sanal Arka Plan’ seçimiyle her yerde toplantılarını gerçekleştirebilme şansı veriyor. Kullanıcılar, ‘Ara Oda Oluşturma’ özelliği ile toplantılarını farklı çalışma grupları için ayrı odalara bölebiliyor. Suit Conference ‘Anket ve Oylama’ özelliği ile toplantı sırasında anketler düzenlemeye ve sonuçları indirmeye de imkân sağlıyor.

İşte Suit dünyası bu adreste

İste Suit’in kullanıcılarına sunduğu iki paketi bulunuyor. İşte Suit Basic (100GB bulut e-posta, 150GB bulut depolama, ofis çözümleri ve video konferans) ve İşte Suit Premium (100GB bulut e-posta, 500GB bulut depolama, ofis çözümleri ve video konferans) paketlerinden birini satın almak isteyenler, istesuit.com/bize-ulasin linkindeki formu doldurarak süreci başlatabiliyor.