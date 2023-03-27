İşten çıkarıldığı iddia edilen Bakırköy Belediyesi işçileri belediye önünde eylem yaptı

Bakırköy Belediyesi önünde grevden sonra işten çıkarılan işçiler eylem yaptı.

Bakırköy Belediyesi’nde çalışan işçiler 2021 yılında maaşlarına 3 yıl boyunca zam yapılmadığı için grev yapmıştı. İddiaya göre, sendika başkanı da CHP’li olduğu için işçilerin istemediği ücreti verip grevi sonlandırdı. Bunun üzerine maaşlarına itiraz eden işçilerin bazıları bir hafta sonra herhangi gerekçe gösterilmeden işten çıkarıldı. Hakkını aramak isteyen işçiler, belediye binası önünde eylem yaptı. Konuya ilişkin işten çıkarıldığı iddia edilen işçiler adına Yılmaz Şutanrıkulu belediye binası önünde basın açıklaması yaptı. Şutanrıkulu yaptığı konuşmada, 100 gün grev yaptıklarını bu grevi CHP’li Sendika başkanının istenilmeyen rakamlarla sonlandırdığını belirtti. Şutanrıkulu, kısa zaman sonra ise hiçbir gerekçe gösterilmeden iş akitlerinin fes edildiğini açıklayarak yetkilileri göreve davet etti.

“Biz 25-30 yıl boyunca belediyede kadrolu çalışan işçilerdik”

İşten çıkarılan işçiler adına basın açıklaması yapan Yılmaz Şutanrıkulu, “Biz 2021’de belediye sendikamıza güvenerek greve çıktık. 100 gün grevde kaldık. Sendika başkanı CHP’li olduğundan grevi istemediğimiz rakamlarla sonlandırdı. Kısa zaman sonra belediye başkanı hak arayan sesi çok çıkan arkadaşların iş akitlerini bir hafta sonra fes etti. Biz 25-30 yıl boyunca belediyede kadrolu çalışan işçilerdik. Hiç bir gerekçe olmadan iş akdimiz fes edildi. Ufak bir disiplin suçumuz ve hadisemiz yok. Biz sesimizi Türkiye’ye Bakırköy halkına duyurmak için böyle bir basın açıklamasını uygun gördük” dedi.

“CHP’nin ve Kılıçdaroğlu’nun vaatlerine, yalanlarına asla inanmıyoruz”

CHP yöneticilerine haklarını helal etmediklerini dile getiren Şutanrıkulu “Bir belediyeyi yönetemeyenler, verdikleri sözü tutamayanlar, Ankara’dan İstanbul’a adalet için yürüyenler kendilerinde adalet var mı bir bakacaklar. Popülist yalan vaatlerle Türkiye’yi yönetmeye talip olmasınlar. CHP’nin ve Kılıçdaroğlu’nun vaatlerine, yalanlarına asla inanmıyoruz. Başkan Kerimoğlu’na Kaftancıoğlu’na, İmamoğlu’na ve Kılıçdaroğlu’na bu dünyada da ahirette de hakkımızı asla helal etmiyoruz. CHP yöneticilerine hakkımızı aramak için defalarca gittik. Kaftancıoğlu’na, İmamoğlu’na, Kılıçdaroğlu’na gittiğimizde enflasyon hakkınız dediler, işinize iade edeceğiz dediler. Danışmanları telefonlarımızı aldılar. Bir kez bile aramadılar, sormadılar” şeklinde konuştu.