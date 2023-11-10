İstihdam garantili mesleki eğitimler tamamlandı

Eskişehir Sanayi Odası ESO Akademi’de eğitimlerini tamamlayan Mekatronik Uzmanları mezun oldu. Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı’nın destekleriyle ESO iş birliğiyle düzenlenen Mekatronik Uzmanlık Programı kapsamında Eskişehir’de gençlerin meslek sahibi olması hedefiyle yürütülen ücretsiz teknik eğitimlere katılan ve başarılı olan 22 gence sertifikaları düzenlenen törenle teslim edildi.

Sertifika töreninde ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, BEBKA Eskişehir Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Dr. Güliz Ünal, Festo Türkiye Eğitim Sistemleri Müdürü Doğan Ercan ve eğitime katılan gençler yer aldı.

Sertifika töreninde konuşan ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, “BEBKA’nın destekleriyle açtığımız ESO Akademiden mezun olan gençlerimizi yürekten kutluyorum. Arzulu, istekli ve yılmadan eğitimlere devam ederek kolunuza bir altın bilezik taktınız. Bu eğitim, birçok katılımcının kariyerlerini ve geleceğini şekillendirecek önemli bir adımı temsil ediyor. Bugün eminim ki bu çabanın meyvesini toplamak için buradasınız. Ülkemizin en önemli sorunlarının başında mesleksizlik geliyor. Biraz sebat etmeniz gerekiyor. Kendi mesleğinizi ilerde nasıl yapacağınızın hayalini kurun. Unutmayın fırsatlar ülkesinde yaşıyorsunuz. Bize bu fırsatları sunan ve 100. Yılını kutladığımız Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

Eğitimi kursiyerlerde hiçbir fire vermeden tamamladıklarının altını çizen Kesikbaş, “Çok başarılı bir program hayata geçirdik. İnşallah hepinizi Eskişehir’in güzide firmalarında güzel işlere yerleştirmek için de özel bir etkinlik düzenleyeceğiz. Hem sizlerin meslek sahibi olmanızı hem de firmalarımızın nitelikli personel sorununa katkı sunmayı arzu ediyoruz” açıklamasında bulundu.

Törende konuşan Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) Eskişehir Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Dr. Güliz Ünal ise “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda çalışmalarını yürüten Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı olarak genç istihdamına çok önem veriyoruz. Bunun için Eskişehir sanayinin yetişmiş insan gücü ihtiyacını karşılamak, iş gücü potansiyelini ortaya çıkartarak, kalifiye elemanlar yetiştirmek ve nitelikli eleman sayısının artırılmasına yönelik uygulamalı mesleki eğitimler yolu ile istihdam sağlamayı amaçlıyoruz. Eskişehir Sanayi Odası iş birliğinde gerçekleştirmiş olduğumuz 20 gün süren, 120 saat teorik ve pratik eğitimlerden oluşan mekatronik programını başarıyla tamamlamanızdan dolayı sizleri tebrik ediyoruz. Bu eğitimler sonrası kendi iş kolunuzda çalıştığınız firmanıza ve il sanayisine değerli katkılar sağlayacağınıza yürekten inanıyor, başarılarınızın devamını diliyoruz.” diye konuştu.