İstiklal Caddesi 100'üncü yıla özel Türk Bayraklarıyla donatıldı

Beyoğlu'nda bulunan İstiklal Caddesi, Cumhuriyet'in 100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında Türk Bayraklarıyla donatıldı. Bin 400 metre uzunluğundaki İstiklal Caddesine konulan bin 200 adet Türk Bayrağı havadan görüntülendi.

İstiklal Caddesi 100'üncü yıla özel Türk Bayraklarıyla donatıldı
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Beyoğlu’nda bulunan İstiklal Caddesi, Cumhuriyet’in 100’üncü yılı etkinlikleri kapsamında Türk Bayraklarıyla donatıldı. Bin 400 metre uzunluğundaki İstiklal Caddesine konulan bin 200 adet Türk Bayrağı havadan görüntülendi.

Beyoğlu İstiklal Caddesi, Cumhuriyet’in 100’üncü yıldönümü kutlamaları kapsamında Türk bayrakları ile donatıldı. Beyoğlu Belediyesi ekipleri tarafından caddeye platformlar üzerinde Türk bayrakları yerleştirildi. Bin 400 metre uzunluğunda, yaklaşık 2 metrelik aralıklarla çift taraflı bin 200 adet konumlandırılan bayraklar, çevredekilerin de ilgisini çekti. Caddeyi gezmek için gelenler, bayrakların önünde fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Cumhuriyet’in 100’üncü yılında kırmızı beyaza bürünen İstiklal Caddesi havadan görüntülendi.