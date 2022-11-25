İstiklal Caddesi'nde alınan tedbir kararının ardından denetim

Beyoğlu’nda 6 kişinin hayatını kaybettiği 81 kişinin de yaralandığı bombalı saldırının ardından bir dizi önlem alındı. Bu çerçevede zabıta ekipleri, caddede denetim gerçekleştirildi. Seyyar satıcılar için de yeni noktalar belirlendi.

Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde 13 Kasım’da yaşanan bombalı terör saldırısının ardından cadde üzerinde bir dizi önlem alınmaya başlanmıştı. Caddede asayişi, huzur ve güveni sağlamak adına alınan önlemlerin yanı sıra, yoğun insan trafiğine sahip olan İstiklal Caddesi’nde ulaşım ve yaya trafiği akışının sağlanması için de yeni tedbirler alındı. İstanbul Valiliği tarafından alınan karara göre faaliyet gösteren esnaflar caddeye masa, sandalye, seyyar pano, stant gibi şeyler koyamayacak. Aynı zamanda sokak müzisyenliği, hanutçuluk gibi faaliyetlere de asla müsaade edilemeyeceği belirtildi.

Vali Ali Yerlikaya’nın açıklamasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beyoğlu Belediyesine bağlı zabıta amirliği ekipleri tarafından caddede denetim yapıldı. Patlamanın gerçekleştiği İstiklal Caddesi’nde köşe noktalar belirlendi. Tünel mevkiinden Taksim Meydanı’na kadar cadde boyunca keşifte bulunan ekipler kestane, mısır, simit gibi ürünler satan seyyar satıcıların cadde üzerinden kaldırılıp köşe noktalara yerleştirilmesi için çalışma yaptı.