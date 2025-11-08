İstiklal Caddesi'nde silahlı kavga: 2 yaralı

İstiklal Caddesi’nde iki esnaf arasında çıkan sözlü tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Silahların konuştuğu kavgada iki esnaf yaralanırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Olay, saat 10.00 sıralarında Beyoğlu ilçesi İstiklal Caddesi Bekar Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerindeki iki esnaf arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Silahların çekildiği kavgada 2 esnaf da yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Öte yandan, polis ekipleri sokağı kapatarak olayla ilgili inceleme başlattı.