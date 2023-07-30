İstiklal Caddesi'nde yangın paniği

Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde üç katlı binanın çatısından yükselen yoğun duman paniğe neden oldu. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İstiklal Caddesi İmam Adnan Sokak’ta bulunan üç katlı binanın çatısında saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Binadan yükselen dumanlar, çevrede paniğe neden oldu. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yangının, yabancı uyruklu bir kişinin sahip olduğu işletmede baca temizliği yapıldığı sırada çıktığı anlaşıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.