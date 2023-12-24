İstiklal Caddesi'nin bir bölümü doğalgaz kaçağı nedeniyle kapatıldı

İstiklal Caddesi’nde bir iş merkezinin girişinde bulunan doğalgaz hattında meydana gelen kaçak paniğe neden oldu. İGDAŞ ekipleri gaz kaçağının nedenini araştırırken, polis ekipleri caddenin bir bölümünü yaya trafiğine kapattı.

Taksim İstiklal Caddesi’nde bulunan bir iş merkezinin girişinde bulunan doğalgaz hattında gaz kaçağı meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine polis ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için caddenin bir bölümünü yaya trafiğine kapattı. İGDAŞ ekiplerinin çalışmasının ardından cadde yeniden yaya trafiğine açıldı.