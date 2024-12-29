İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması İlçe Finalinde Dereceler Açıklandı

Silivri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen “İstiklal Marşı’nı Güzel Okuma Yarışması” ilkokul ve ortaokul kategorilerinde gerçekleştirilen ilçe finali sonuçlandı.

Silivri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, “İstiklal Marşı’nı Güzel Okuma Yarışması” kapsamında ilkokul ve ortaokul kategorilerinde düzenlenen ilçe finalinde dereceye giren öğrencileri açıkladı. Yarışma, milli değerlerimize olan bağlılığı ve Mehmet Akif Ersoy'un eserine duyulan saygıyı pekiştirmeyi amaçladı.

Ortaokul Kategorisi:

1. Melis Temel - İBB Abdülezel Paşa Ortaokulu

2. Belinay Çotuk - Kavaklı Ortaokulu

3. Alya Melike Öksüz - Silivri Ortaokulu

İlkokul Kategorisi:

1. İlknur Türk - Selimpaşa İlkokulu

2. Reyyan Serra Sakarya - Gazitepe İlkokulu

3. Hilal Çelik - Büyükçavuşlu 60. Yıl Cumhuriyet İlkokulu

Her iki kategoride de yarışmacılar, İstiklal Marşı'nın anlamını ve duygusunu etkileyici bir şekilde aktararak jüriyi etkiledi. Derece