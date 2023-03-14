12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü programı, Karasu Şehit Üsteğmen İbrahim Abanoz Anadolu Lisesi’nde yoğun bir katılımla düzenlendi.

Dün, Şehit Üsteğmen İbrahim Abanoz Anadolu Lisesi Konferans Salonu’nda 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü programı düzenlendi. Programın sunuculuğunu Karasu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Asiye İskender ve Kürşad Altınapa üstlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda günün anlam ve önemini belirten konuşmasını Karasu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tarih Öğretmeni Melek Turan yaptı.

Turan’ın konuşmasının ardından Karasu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Özgür Özdemir ‘İstiklal Marşımıza’ şiirini okudu. Akabinde ise ‘Mehmet Akif ve İstiklal Marşı’ konulu kısa video gösterimi sergilendi. Karasu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden Zehra Betül Kulaksız ise ‘İstiklal Marşımız’ adlı şiiri seslendirdi. Karasu MTAL öğrencilerinin hazırladığı, ‘Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşı’nın kabulü’ tiyatro gösterisi de katılımcılardan büyük beğeni topladı. Programda, Karasu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen İstiklal Marşı’nı Güzel Okuma Yarışması’nda birinci olan öğrenciler hep bir ağızdan İstiklal Marşı’nı okudu.

Yoğun katılımın olduğu program ödül töreni ile devam etti. Okul öncesi öğrencileri arası İstiklal Marşını Güzel Okul Yarışması’nda Karasu Anaokulu’ndan Zeynep Rana Özyavuz birinciliği kimseye kaptırmadı. Zübeyde Hanım Anaokulu’ndan Zeynep Nil Uğur ikinci, Cumhuriyet İlk/Ortaokulu Anasınıfı’ndan İrem Ergin üçüncü oldu. İlkokul kategorisinde ise İnönü İlkokul 4/D sınıfından İclal Sevde Yavuzyiğit birinci olurken, ikinci Yalı İlkokulu 3/B sınıfından Elmas Hafsa Bülbül, Fatih Sultan Mehmet İlkokulu 3/A sınıfından Esila Sandalcı üçüncü oldu. Ortaokulları arasında ise Namık Kemal İ.H.O 6/A sınıfından Fatma Nur Ayar birinci, Karasu İ.H.O 7/C sınıfından Serra Nur Çiftçi ikinci, Özel Özşen Ortaokulu’ndan 7/B sınıfından Ahmet Efe Açıkgöz ise üçüncü olarak yarışmayı tamamladı. Öğrencilere ödüllerini Karasu Kaymakamı Dr. Ahmet Naci Helvacı, Belediye Başkanı İshak Sarı ve İlçe Emniyet Müdürü Halil Akyol verdi.