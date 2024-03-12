İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma programı çeşitli gösterilerle düzenlendi

Bilecik'te 'İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma' programı düzenlendi.

İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma programı çeşitli gösterilerle düzenlendi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Bilecik’te ‘İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma’ programı düzenlendi.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl’ün katılımlarıyla Bilecik’te ‘İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma’ programı Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlendi. Saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı okunuşuyla başlayan program çeşitli gösteriler, tiyatrolarla devam etti.

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Ardından Vali Aygöl, sahneye çıkarak küçük yetenekli oyuncuları tebrik etti.

Vali Aygöl, program sonunda gösteri alanı girişinde bulunan günün anlam ve önemini temsil eden sergiyi inceledi.