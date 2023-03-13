İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Programı

Önder Yılmaz sahnesinde gerçekleştirilen programa Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, siyasi parti ve STK temsilcileri ile kurum müdürleri katıldı.İstiklal şairi Mehmet Akif Ersoy'u anmak, daha iyi tanımak ve İstiklal Marşı'nın 102'nci yıldönümü münasebetiyle düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Öğretmen ve öğrencilerin hazırladığı sahne performanslarının ardından okullar arasında İstiklal Marşını güzel okuma yarışmasında dereceye giren Sümeyye Elif Balçık ve Almila Aksoy’a ödülleri takdim edildi.

