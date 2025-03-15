İstiklal Marşı'nın Yıldönümüne Özel Tiyatro Oyunu Sahnelendi

Silivri Belediyesi kültür sanat etkinlikleri kapsamında, 12 Mart İstiklal Marşı'nın TBMM'de kabulünün yıldönümüne özel olarak sahnelenen 'Akif 'Zulmü Alkışlayamam'' adlı tiyatro Önder Yılmaz Sahnesi'nde izleyicilerle buluştu.

İstiklal Marşı'nın Yıldönümüne Özel Tiyatro Oyunu Sahnelendi
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haber detay altı
haber detay altı
haber detay altı
haber detay altı

Silivri Belediyesi kültür sanat etkinlikleri kapsamında, 12 Mart İstiklal Marşı'nın TBMM'de kabulünün yıldönümüne özel olarak sahnelenen "Akif 'Zulmü Alkışlayamam'" adlı tiyatro Önder Yılmaz Sahnesi'nde izleyicilerle buluştu.

Silivri Belediyesi kültür sanat etkinlikleri kapsamında, 12 Mart İstiklal Marşı'nın TBMM'de kabulünün yıldönümüne özel olarak sahnelenen "Akif 'Zulmü Alkışlayamam'" adlı tiyatro oyunu düzenlendi. Tiyatro oyunu, İstiklal Marşı'nı yazan vatan şairi Mehmet Akif Ersoy'un, marşı yazma sürecini izleyicilere anlattı.

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Gösterimin sonunda, Silivri Belediye Başkan Yardımcısı Yavuz Alçi, oyunun yazarı ve yönetmeni Oğuz Kaan Aydos ile birlikte, Mehmet Akif Ersoy’un çocukluğunu canlandıran oyuncu Ömer Duran’a, Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu’nun selamlarını ileterek teşekkür belgesi takdim etti.

 

 