İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy, Vefatının 88. Yıl Dönümünde Silivri'de Anıldı
İstiklal Şairimiz ve İstiklal Marşı'mızın yazarı Mehmet Akif Ersoy, vefatının 88. yıl dönümünde Silivri Anadolu Lisesi'nde düzenlenen anlamlı bir programla anıldı.
Anma etkinlikleri, Kaymakam Tolga Toğan’ın teşrifleri ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Hakkı Damat’ın katılımlarıyla gerçekleşti.
Etkinlikte, Mehmet Akif Ersoy’un hayatı, eserleri ve milli mücadeleye katkıları öğrencilere ve katılımcılara bir kez daha hatırlatıldı. Program kapsamında öğrencilerin hazırladığı sunumlar ve gösteriler büyük beğeni topladı.