İstiklal Şehit Lokman Oktay Ortaokulu Avrupalı misafirlerini ağırladı

Ümraniye İstiklal Şehit Lokman Oktay Ortaokulu, 9-15 Ekim 2022 tarihleri arasında koordinatörlüğünü Polonya’nın yaptığı “My City is Beautiful” adlı Erasmus+Ka229 projesinin dördüncü çalışmaları çerçevesinde Danimarka, Çekya, Portekiz ve Polonya’dan 23 öğrenci ve 8 öğretmeni ağırladı.

Tüm proje ortaklarının kendi ülkelerinin ve diğer ortak ülkelerin tarihini, coğrafyasını, edebiyatını ve kültürel mirasını, gelenek ve göreneklerinin tanımasını amaçlayan proje çalışmaları çerçevesinde Türkiye Tarihi, Türkiye Coğrafyası, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü ile ilgili sunumlar yapıldı ve yöresel oyunlar oynandı. Proje sunumlarının yanında Topkapı Sarayı, Ayasofya Camii, Kapalı Çarşı, Mısır Çarşısı, Çamlıca Tepesi, Polonezköy gibi İstanbul’un tarihi ve turistik yerleri gezildi. Ayrıca Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım tüm katılımcıları makamında misafir etti ve kendilerine hediyeler takdim etti.

Proje koordinatörü İngilizce Öğretmeni Tarık Kaya, “Erasmus+ Programı Avrupa Birliği’nin eğitim, gençlik ve spor alanlarındaki hibe programıdır. Yurt dışında eğitim, öğretim, staj, profesyonel gelişim, yaygın öğrenme temelli gençlik aktiviteleri ile kurumlar arasındaki işbirliklerini destekleyen bu projelerin, öğrencilerimize öğrenme heveslerinin ve özgüvenlerinin gelişmesini sağlama konusunda çok büyük faydaları vardır. Bunun yanında bu tarz projeler öğrencilerimizin farklı kültürleri tanımasına, yabancı dil becerilerini geliştirmesine de katkı sağlarken okulumuza da yeni bir heyecan katmıştır. Projemizin sırasıyla Polonya, Danimarka, Portekiz ve İstanbul’da gerçekleşen dört toplantısının ardından kapanış çalışmaları 12-18 Mart 2023 tarihinde Çekya’da gerçekleşecektir” dedi.