İstinye Üniversitesi Bilim Nişanı, Harvard Üniversitesi'nden Prof. Dr. Daniel Cahill'e takdim edildi

Kanser araştırmalarında son yıllarda yaşanan gelişmeler, tıp biliminin yönünü yeniden tanımlıyor. Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Prof. Dr. Daniel Cahill, beyin tümörlerinin genetik yapısına dair yürüttüğü öncü araştırmalarla bu dönüşümün önde gelen isimleri arasında yer alıyor. Prof. Dr. Cahill, İstinye Üniversitesi tarafından 2025-2026 akademik yılı Bilim Nişanı ile onurlandırıldı.

İstinye Üniversitesi Bilim Nişanı Harvard Üniversitesi’nden Prof. Dr. Daniel Cahill’e verildi. Üniversitenin kongre salonunda gerçekleşen törende ödül takdim edildi. Beyin tümörlerinin genetik yapısına dair yürüttüğü öncü araştırmalar ile bu alanda önde gelen isimlerden biri olan Dr. Cahill yaptığı araştırmalar ile ödüle layık görüldü. Etkinlik, bilim ve sanatın buluştuğu bir atmosferde, piyano resitali ile başladı. Akademisyenler, öğrenciler ve bilim insanlarının yoğun ilgi gösterdiği törende, etik değerler ve bilimsel merakın önemi vurgulandı.

"Bilimsel merak, teknolojik ilerlemenin rehberidir"

Genetik düzeyde hedefe yönelik tedaviler, tıbbın geleceğini şekillendirdiğini belirten Prof. Dr. Daniel Cahill, "Kanser tümörlerinin genetik yapısına dair kavrayışımız son yıllarda olağanüstü bir şekilde ilerledi. Artık tümörlerin moleküler düzeydeki dinamiklerini çözebiliyor ve hedefe yönelik ilaçlarla gelişimlerini durdurabiliyoruz. Genç araştırmacıların bilgili bir merakla hareket etmeleri, bilimin ilerlemesi için kritik öneme sahip. Araştırmalar, teknolojideki dönüşümle birlikte ivme kazanıyor; genetik sekanslama tekniklerinin gelişimi, biyolojinin yeni katmanlarını keşfetmemizi sağladı. Bilim alanındaki bu sürekli devinim, hem sorularımızı derinleştiriyor hem de kanser araştırmalarında katlanarak artan bir ilerlemenin önünü açıyor" dedi.

"Tıbbın geleceği, araştırma ile klinik uygulama arasındaki köprüde"

Translasyonel tıp alanında öncü çalışmalara imza atan Prof. Dr. Cahill, "Translasyonel tıp, hastalarımıza en iyi bakımı sunmayı amaçlar. Bugün, sizlerin özverisini, sıkı çalışmasını ve araştırma potansiyelinizi kutluyoruz. Ancak gelecek nesil doktorlardan ve bilim insanlarından daha fazlasını bekliyoruz. Araştırma ile klinik uygulama arasında gerçek bir köprü kurmalarını, çünkü tıbbın geleceği bu iki dünyanın birleştirilmesine bağlıdır" şeklinde konuştu.

"Uluslararası bilim ağı, öğrenciler için bir ilham kaynağı"

Törenin açılış konuşmasını yapan İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Türker Kılıç, "Bu sıraları dolu görmek bizler için büyük bir mutluluk. Kişinin gelişimi, başkalarının değil, kendi kendini nasıl gördüğüne bağlıdır. Merak ve uluslararası ağlar, genç bilim insanları için en büyük gelişim fırsatıdır; Bilim Nişanı ile biz de bu ağı güçlendirmeyi sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bilim, etik empati ve sorumlulukla anlam kazanır"

İstinye Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, "Akademi yalnızca bilgi değil, etik ve empatinin de sorumluluğunu taşır. Atatürk’ün ‘fikri, vicdanı ve irfanı hür insan’ tanımı, bizlere bu değerleri miras bırakmıştır. Prof. Dr. Daniel Cahill de tıp dünyasına ve kanser tedavisine katkılarıyla bu anlayışın güçlü bir temsilcisidir" dedi.

Bilim ve merakla geleceğe

İstinye Üniversitesi’nin her yıl düzenlediği Bilim Nişanı Töreni, bilime yön veren ulusal ve uluslararası araştırmacıları onurlandırmayı ve genç bilim insanlarına ilham vermeyi amaçlıyor. Bu yılki ödül, translasyonel tıpta öncü çalışmalarıyla tıp biliminin geleceğine ışık tutan Prof. Dr. Daniel Cahill’e sunuldu.