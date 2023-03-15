İSU ekipleri Hatay'ı tekrar ayağa kaldırıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, Hatay’da yaptığı çalışmalarla şehrin tekrar eski haline dönmesine büyük katkıda bulunuyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve büyük bir yıkıma sebep olan depremlerin hemen ardından Kahramanmaraş ve Hatay’a intikal etmişti. Bölgede arama kurtarma çalışmalarına da katılan İSU personeli; içme suyu, kanalizasyon bakım ve onarımı, hasar tespit, tankerler ile su temini, altyapı çalışmaları ile lojistik hizmeti veriyor. İSU’nun Kahramanmaraş ve Hatay’da toplam 19 ekip, 45 personel ve 25 adet çeşitli türden oluşan aracı görev yapıyor.

İSU Genel Müdürlüğü ekipleri, depremin en yoğun olarak hissedildiği Hatay’da toplam 15 temiz su tankeri ile birlikte depremzedelerin içme suyu ve kullanma suyu ihtiyacını karşılıyor. Ayrıca İSU ekipleri, çadır ve konteyner kent ile sağlık hizmetlerinin yapıldığı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Hastanesi’nde içme suyu şebeke hattı çalışmaları gerçekleştirdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Hastanesi’nde 3 bin 220 metre içme suyu hattını tamamlayan İSU ekipleri, 500 metre hattın yapım aşamasında da hızlı bir çalışma yürütüyor. Çadır kentin ise bin 380 metre içme suyu hattını tamamlayan ve 700 metrelik hattın yapımını ise sürdüren ekiplerin Hatay’daki mesaisi gece gündüz devam ediyor.

Bölgede çalışmalarını sürdüren İSU ekipleri, Hatay’ın kanalizasyon şebekesinin bakım ve onarım işlemini de yapıyor. Ekipler, gece geç saatlere kadar çalışarak Hatay’ı tekrar ayağa kaldırmaya çalışıyor. Bu çerçevede şuana kadar Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Hastanesi’nde 3 bin 360 metrelik kanalizasyon şebekesinin onarımını bitiren ekipler, 500 metrelik hattın onarımına ise devam ediyor.