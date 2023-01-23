İsveç'e bir tepki de Türkiye Milletvekilleri Birliğinden geldi

Türkiye Milletvekilleri Birliği (TMVB) Başkanı Ramazan Başak, "İsveç hükümetinin görevi, Türkiye karşıtı bu düşmanca tutum içinde olan faşist siyasetçiye engel olmaktır. Bu yakılan nefret ateşleri, eğer önlem alınmazsa gün gelip Avrupa’da alevlenecektir" dedi.

İsveç’te Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) Lideri Rasmus Paludan’ın Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur’an-ı Kerimi yakmasına, Türkiye’den tepkiler çığ gibi büyüyor. TMVB Başkanı Ramazan Başak, yapılan saldırıya lanetlediklerini belirterek, "Kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’e karşı yapılan alçakça saldırıyı lanetliyor, bunu ifade özgürlüğü olarak gören İsveç makamlarını şiddetle kınıyoruz" dedi.

"İslam’a ve ülkemize karşı yapılan bu hakaretlerin gün gelir hesabı sorulur"

TMVB Genel Başkanı Başak, yaptığı basın açıklamasında, "Avrupa daha ne kadar İslam karşıtı provokatif ve terörist eylemelere göz yumacaktır?" sorusuna yer vererek, şu sözleri paylaştı:

"İsveç hükümetinin görevi, Türkiye karşıtı bu düşmanca tutum içinde olan faşist siyasetçiye engel olmaktır. Bu yakılan nefret ateşleri, eğer önlem alınmazsa gün gelip Avrupa’da alevlenecektir. Müslümanların kutsalına el uzatmak kimsenin haddi değildir. Bu nefret suçu işleyenlerin derhal cezalandırılması gerekir. Avrupa ülkeleri terörizmle ilgili verdiği sözleri tutmalı ve bu insanlık suçu işleyenleri korumaktan vazgeçmelidir. Türkiye büyük ve köklü bir ülkedir. İslam’a ve ülkemize karşı yapılan bu hakaretlerin gün gelir hesabı sorulur."