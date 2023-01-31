İsveç'te Kur'an yakılmasına Burhaniye'den tepki

İsveç’te Kuran’a karşı yapılan çirkin saldırı yurdun değişik yerlerinde olduğu gibi Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde de kınandı. Cumhuriyet Meydanında toplanan vatandaşlar, önce okunan Kuran’ı Kerim’i ve yapılan duayı dinlerken, ’Kur’an’a uzanan eller kırılsın’ sloganları attı.

Burhaniye’de Cumhuriyet Meydanında toplanan vatandaşlar, İsveç‘te Kur’an’ın yakılmasına tepki gösterdi. Meydanda emekli imam Ali Osman Aydoğdu, Kur’an okurken, Kocacami müezzini İsmail Baydemir de dua yaptı. Vatandaşlar, Kur’an’a uzanan eller kırılsın sloganları attı. MHP’li Belediye Meclisi üyesi Şevki Yücel de bir basın açıklaması yaptı. Müezzin İsmail Baydemir yaptığı duada; “Kur’an’a hakaret etme cüretini gösterenleri, imkanı olduğu halde buna ses çıkarmayan, gücü olduğu halde buna engel olmayanları, din düşmanlarını, Kur’an düşmanlarını Burhaniye Meydanından sana havale ediyoruz. Yarabbi ıslah eyle. Islah olmuyorsa Yarabbi kahrü perişan eyle. Allah’ım peygamber düşmanlarını, İslam düşmanlarını zelil eyle” dedi.

MHP’li Meclis Üyesi Şevki Yücel de, “Türkiye’nin tüm uyarılarına rağmen İslami değerlerimize yapılan alçaklığı, her türlü terörü, sapkınlığı, özgürlük kisvesi altında sergileyenlere fırsat veren İsveç makamlarını şiddetle kınıyor, kutsal kitabımız Kur’an’ı Kerime karşı yapılan aşağılık saldırıyı en güçlü şekilde lanetliyoruz” dedi.

Meydanda toplanan kalabalık yapılan açıklamanın ardından dağıldı. Vatandaşlara Kur’an’ı Kerim dağıtıldı.