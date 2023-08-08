Burhaniye ilesinde, 12. Uluslararası Elim Sende çocuk şenliği için gelen İsviçreli sanatçılar ilçeye hayran kaldı. Cirque En Ciel grubunda yer alan 20 genç Türk rehberler eşliğinde ilçeyi gezerken, Cumhuriyet Meydanında hatıra fotoğrafı çektirdi.

Taylıeli Mahallesinde, tiyatrocu Eftal Gülbudak ve Ümran İnceoğlu’nun düzenlediği 12. Uluslararası Elim Sende Çocuk Şenliğinde Elektrik Kesintisi adlı oyunu sergileyen İsviçre ekibi büyük ilgi görürken, ilçenin değişik yerlerini de gezme fırsatı buldu. Ekibe rehberlik yapan Tiyatrocu Orçun Toros, “Bizde şenlikte görev aldık. İsviçre ekibi ile ilçeyi geziyoruz. Hep birlikte denize gittik. İsviçreli gençler Burhaniye’ye hayran kaldı. Bazı arkadaşlar daha önce gelmiş. Ama, çoğu da ilk kez geliyorlar. Çok memnun oldular. İnşallah tekrar gelecekler” diye konuştu.