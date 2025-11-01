İşyerindeki köpeğin saldırısı nedeniyle ağır yaralanan adam o anları anlattı: 'Kafamdan ve kolumdan ısırdı, kanlar içinde kaldım'

Ankara’da çalıştığı iş yerindeki köpeğin saldırısına uğrayarak ağır yaralanan Mehmet Serkan Akırmak, "Yemeğini verdiğim sırada önce kafamdan ısırdı. Kendimi kurtarmaya çalışırken de kolumda saldırdı. Kanlar içinde kaldım" dedi.

Olay, 25 Ekim akşamı Etimesgut ilçesinde yer alan Şaşmaz Oto Sanayi’nde meydana geldi. İddialara göre, 19 yaşındaki Mehmet Serkan Akırmak, çalıştığı işyerine ait köpeği beslemeye çalıştığı sırada saldırısına uğradı. Çevredekilerin müdahalesiyle kurtarılan Akırmak’ın kafasında, kolunda ve vücudunun farklı bölgelerinde derin ısırık izleri oluştu. Ağır yaralanan Akırmak, götürüldüğü hastanedeki ilk müdahalenin ardından Bilkent Şehir Hastanesine nakledildi. MS (Multiple Skleroz) hastalığıyla da mücadele eden genç adam geçirdiği ameliyatların ardından müşahedeye alındı. Yetkililer tarafından barınağa yerleştirilen saldırgan köpeğe ise kuduz testi uygulanacağı belirtildi.

"Kafamdan ve kolumdan ısırdı, kanlar içinde kaldım"

Yaşadığı saldırıyla ilgili konuşan Mehmet Serkan Akırmak, "İşyerimden aradılar. Köpeğe yemek vermemi söylediler. Bir sonraki gün tatil günümüzdü. Köpeği beslemeyeceğimiz için mama kabına biraz daha fazla yemek koymak istedim. Muhtemelen beni tehdit olarak algıladı. Yemeğini verdiğim sırada önce kafamdan ısırdı. Kendimi kurtarmaya çalışırken de kolumda saldırdı. Müdahale etmemize rağmen kolumu bırakmadı. Kanlar içinde kaldım. Hastaneye gittik. Oradan da başka bir hastaneye yönlendirildik. Doktorlar müdahale etti. Koluma ufak dikiş attılar ve taburcu edildim. Evde geldikten bir süre sonra yaramda enfeksiyon oluştu. Kolumda ‘doku ölmesi’ oluştuğu için bu durumdayım" dedi.

"Oğlumun kolunda şişlikler oluşmaya başladı.

Olayla ilgili konuşan baba Hakan Akırmak, "Geçen hafta oğlumun bir köpek tarafından ısırıldığı ve hastanede olduğunu öğrendim. Doktorlar müdahalede bulunmuş ama yara çok derin olduğu için birkaç dikiş atıp üzerini saracaklarını söylediler. Eve geldiğimizde oğlumun kolunda şişlikler oluşmaya başladı. Tekrar hastaneye getirdik. Oradan da başka bir hastaneye yönlendirdiler. Yer olmadığı için bir gün acil serviste beklemek zorunda kaldık. Ertesi gün oğlumu ameliyata aldılar" ifadelerine yer verdi.

"Bu tür olayların artık son bulması lazım"

Benzer olayların bir daha yaşanmaması için talepte bulunan baba Akırmak, "Çocuğumun kolu çok kötü durumda. Nasıl düzeleceğini bilmiyorum. Sosyal medyada oğluma baskı yapılmış. Köpeğin sahipsiz olduğu yönünde. Ben de öyle sanıyordum. Köpek sahipsiz değilmiş. Oğlumun çalıştığı işyerine aitmiş. Aşısı, kimliği ve belgesi yokmuş. Bakılmaya müsait bir yerde de tutulmuyormuş. Dün bulunduğu yerden alınıp belediye barınağına götürülmüş. Orada kuduz testi yapılacak. Yetkililere sesleniyorum; bu tür olayların artık son bulması lazım. Bizden başka kimsenin canı yanmasın. Çok acı bir durum. Diğer çocuklarım da bu durumdan etkilendi. Yalnız kaldılar, biz burada olduğumuz için. Bütün yetkililer tarafından arandım. Konuyla ilgilendiler ama böyle tür köpeklerin beslenmesinin artık önüne geçilmesi lazım" dedi.

"Duyduğum anda dizlerimin bağı çözüldü"

Durumdan psikolojik olarak çok etkilendiklerini aktaran Akırmak, "Eşim, oğlumu o halde görünce dayanamamış. ‘Açık bir cam görseydim kendimi aşağıya atardım’ dedi. Çok etkilenmiş olaydan. Kendim de kalp hastasıyım. Duyduğum anda dizlerimin bağı çözüldü. Olduğum yere düştüm ve bir süre nefes alamadım. Dehşet verici bir görüntüydü. Bu duruma nasıl dayanacağım bilmiyorum" diye konuştu.