İtalya'daki helikopter kazasında hayatını kaybeden Altuğ Erbil toprağa verildi

İtalya'da yaşanan helikopter kazasında hayatını kaybeden Eczacıbaşı Fabrikalar Direktörü Altuğ Erbil'in cenazesi Şakirin Camii'nde kılınan namazın ardından Üsküdar Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazeye Erbil'in eşi ve çocukları ile Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı da katılım sağladı.

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  • 24.06.2022 14:48
  • Güncelleme: 24.06.2022 15:01
İtalya'daki helikopter kazasında hayatını kaybeden Altuğ Erbil toprağa verildi
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SHA Silivri Haber Ajansı - Editör

İtalya’nın Toskana ile Emilia Romagna bölgeleri arasındaki Apenin Dağları’nda 9 Haziran’da düşen helikopterde yaşamını yitiren Eczacıbaşı çalışanları Altuğ Erbil, Arif Cez, İlker Uçak ve Serhat Kenar’ın cenazelerinin Türkiye’ye nakil sürecinin tamamlanmasının ardından THY’nin uçağıyla saat 00.20’de Milano’dan İstanbul Havalimanı’na getirilmişti.

Ailesi gözyaşlarına boğuldu

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Kazada hayatını kaybeden Fabrikalar Direktörü Altuğ Erbil’in cenazesi, Şakirin Camii’nde kılınan namazın ardından Karacaahmet Mezarlığı’na defnedildi. Cenazeye başta Erbil’in eşi Başak Erbil ile çocukları Melisa ve Arda olmak üzere, Eczacıbaşı Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı ile çok sayıda vatandaş katılım sağladı. Taziyeleri kabul eden eş Başak Erbil, cenaze namazının kılındığı esnada gözyaşlarına boğuldu.

İHA

Editör
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