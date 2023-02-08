İtalya'dan Türkiye'ye anlamlı mesaj: 'Karanlığın ardında nice güneşler var'

İtalya’nın Ankara Büyükelçiliği, merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle ülkeye sağlanan yardımları paylaştığı mesajında Türkiye’nin İtalya’ya Covid-19 yardımlarını gönderirken kullandığı, "Ümitsizliğin ardında nice ümitler var, karanlığın ardında nice güneşler var" ifadelerine yer verdi.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve toplam 10 ili vuran 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türkiye’ye yardım yağıyor. Arama-kurtarma görevlisi ve insanı yardım malzemeleri gönderen İtalya’dan anlamlı bir mesaj da geldi. İtalya’nın Ankara Büyükelçiliğinin resmi Twitter hesabından yardımlara dair paylaşılan mesajda Türkiye’nin korona virüs salgını döneminde İtalya’ya gönderdiği yardım kolilerinin üzerinde yer alan, "Ümitsizliğin ardında nice ümitler var, karanlığın ardında nice güneşler var" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan Türkiye’den salgından en çok etkilenen ülkelerden biri olan İtalya’ya gönderilen yardım paketlerinin üzerine İtalyanca ve Türkçe dillerinde Mevlana’nın “Ümitsizliğin ardında nice ümitler var. Karanlığın ardında nice güneşler var” sözüne yer verilmişti.

İtalyan yangın ve kurtarma ekipleri de Hatay’ın Antakya ilçesinde çöken 5 katlı bir binanın enkazında kurtarma çalışmalarına katıldı. İtalyan Sivil Koruma Departmanı tarafından gönderilen yardımları taşıyan uçak da Adana’ya iniş yaptı.