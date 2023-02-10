İtalya'dan Türkiye'ye yardım taşıyan askeri gemi yola çıktı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye’ye sahra hastanesi dahil insani yardım malzemesi taşıyan İtalyan donanmasına ait San Marco gemisi Türkiye’ye doğru yola çıktı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından depremzedeler için yardım gelmeye devam ediyor. Türkiye’deki depremzedelere yardım için İtalyan yardım gönüllülerini ve yardım malzemelerini taşıyan İtalyan donanmasına ait San Marco gemisi Türkiye’ye doğru yola çıktı. Başbakanlık Sivil Savunma Departmanından yapılan yazılı açıklamada, İtalya’nın Avrupa Birliği (AB) Sivil Savunma mekanizması bünyesindeki yardımlarının devam ettiği bildirilirken, İtalyan donanmasına ait San Marco gemisinin Brindisi limanından ayrılarak Türkiye’ye doğru yola çıktığı aktarıldı.