İtalya gol kralı, Al-Qadsiah'ta

Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Qadsiah, geçtiğimiz yıl İtalya Serie A'da gol kralı olan Mateo Retegui'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

İtalya gol kralı, Al-Qadsiah'ta
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Qadsiah, geçtiğimiz yıl İtalya Serie A’da gol kralı olan Mateo Retegui’yi kadrosuna kattığını açıkladı.

İtalya Serie A takımlarından Atalanta’nın geçtiğimiz sezon gol kralı olan santrforu Mateo Retegui’nın yeni takımı belli oldu. Suudi ekibi Al Qadsiah, 26 yaşındaki golcü oyuncuyu 3 yıllık sözleşme ile renklerine bağladığını duyurdu.

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Futbolculuk kariyerine Arjantin Ligi ekiplerinden River Plate alt yapısında başlayan Retegui, geçtiğimiz yıl Atalanta formasıyla toplam 49 maçta forma giydi ve 28 gol, 9 asistlik performans sergiledi.

Mateo Retegui, Serie A’da attığı 25 gol ile 2024-2025 sezonu gol kralı oldu.