İtalya tarafından kırmızı bültenle aranan suç örgütü elebaşı İstanbul'da yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İtalya'ya yasa dışı düzensiz göçmen geçişini sağlayan organize suç örgütünün elebaşı olan Assad Ali Gomaa Khodır'ın yeri belirlenerek, İstanbul Fatih'te düzenlenen operasyonla yakalandı dedi.

İtalya tarafından kırmızı bültenle aranan suç örgütü elebaşı İstanbul'da yakalandı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "İtalya’ya yasa dışı düzensiz göçmen geçişini sağlayan organize suç örgütünün elebaşı olan Assad Ali Gomaa Khodır’ın yeri belirlenerek, İstanbul Fatih’te düzenlenen operasyonla yakalandı" dedi.

İtalya adli makamlarınca; "İnsan Ticareti ve Göçmen Kaçakçılığı" suçundan Kırmızı Bültenle aranan suç örgütü elebaşı "Assad Ali Gomaa Khodır" İstanbul’da yakalandı.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İtalya’ya yasa dışı düzensiz göçmen geçişini sağlayan organize suç örgütünün elebaşı olan Assad Ali Gomaa Khodır’ın yeri belirlenerek, İstanbul Fatih’te düzenlenen operasyonla yakalandı" ifadelerini kullandı.