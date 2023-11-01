İtalya'ya giden kargo gemisi İstanbul Boğazı'nda arızalandı

Ukrayna'dan İtalya'ya seyir halinde olan LADY NUR isimli kargo gemisi, İstanbul Boğazı'nda makine arızası geçirdi. Gemi, Kıyı Emniyeti tarafından Ahırkapı'ya demirletildi.

İtalya'ya giden kargo gemisi İstanbul Boğazı'nda arızalandı
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Ukrayna’dan İtalya’ya seyir halinde olan LADY NUR isimli kargo gemisi, İstanbul Boğazı’nda makine arızası geçirdi. Gemi, Kıyı Emniyeti tarafından Ahırkapı’ya demirletildi.

Ukrayna’dan İtalya’ya seyir halinde olan LADY NUR isimli kargo gemisi, Ambarlı açıklarında makine arızası yaptı. İhbar üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri koordinasyonunda KURTARMA-12, KURTARMA-12 ve kılavuz kaptan sevk edildi. Yapılan çalışmalar sonucunda, 82 metre boyundaki genel kargo gemisi KURTARMA-2 Römorkörümüz refakatinde Ahırkapı’ya demirletildi.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman