İtalyan Deniz Kuvvetlerine ait fırkateyn Aksaz'a liman ziyareti gerçekleştirdi

NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2'de (SNMG-2) görevli İtalyan Deniz Kuvvetlerine ait ITS CARLO MARGOTTINI fırkateyni, Aksaz'a liman ziyareti gerçekleştirdi.

İtalyan Deniz Kuvvetlerine ait fırkateyn Aksaz'a liman ziyareti gerçekleştirdi
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NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2’de (SNMG-2) görevli İtalyan Deniz Kuvvetlerine ait ITS CARLO MARGOTTINI fırkateyni, Aksaz’a liman ziyareti gerçekleştirdi.

NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2’de (SNMG-2) görevli İtalyan Deniz Kuvvetlerine ait ITS CARLO MARGOTTINI fırkateyni, Aksaz’a liman ziyareti gerçekleştirdi. Faaliyet kapsamında Gemi Komutanı, Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral İbrahim Kurtuluş Sevinç’i makamında ziyareti etti.

İtalyan Deniz Kuvvetlerine ait fırkateyn Aksaz'a liman ziyareti gerçekleştirdi
İtalyan Deniz Kuvvetlerine ait fırkateyn Aksaz'a liman ziyareti gerçekleştirdi
İtalyan Deniz Kuvvetlerine ait fırkateyn Aksaz'a liman ziyareti gerçekleştirdi