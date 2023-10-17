İtalyan futbolcu Nicolo Fagioli 7 ay men cezası aldı

İtalya Futbol Federasyonu, Nicolo Fagioli’nin bahis oynadığı gerekçesiyle 7 ay futboldan men edildiğini açıkladı. İtalyan oyuncu ayrıca 12 bin 500 euro para cezasına çarptırıldı.

İtalya’da bahis soruşturmasındaki isimlerden biri olan Nicolo Fagioli’nin cezası belli oldu. İtalya Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, Juventus forması giyen Fagioli, 7 ay futboldan men edildi. 12 bin 500 euro para cezasına da çarptırılan futbolcu, 6 aylık tedavi programına katılacağı belirtildi.

Savcılığın soruşturmasında yer alan diğer isimler Nicolo Zaniolo ve Sandro Tonali hakkında vereceği karar henüz resmiyete kavuşmadı.