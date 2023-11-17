İtalyan Salvatore Bursa'da Müslüman oldu

İtalyan Salvatore La Rocca Bursa'nın İznik İlçe Müftülüğü'ne yaptığı başvurunun ardından İlçe Müftüsü Nurettin Çelik ve şahitlerin huzurunda, kelime-i şahdet getirerek Müslüman oldu.

İtalyan Salvatore Bursa'da Müslüman oldu
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İtalyan Salvatore La Rocca Bursa’nın İznik İlçe Müftülüğü’ne yaptığı başvurunun ardından İlçe Müftüsü Nurettin Çelik ve şahitlerin huzurunda, kelime-i şahâdet getirerek Müslüman oldu.

Bursa’nın İznik ilçesinde, İtalyan vatandaşı Salvatore La Rocca müftülüğe yaptığı müracaatın ardından ihtidâ merasimi gerçekleştirildi. Müftülük personeli Muhammed Yakup Özturgut’un Kur’an- Kerim tilavetiyle başlayan tören, Müftü Nurettin Çelik’in iman esasları ve İslamiyet hakkında verdiği kısa bilgiyle devam etti. Daha sonra İtalyan Salvatore Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Merasim sonrasında La Rocca’yı tebrik eden Çelik, İsa İdris adını alan gence Diyanet İşleri Başkanlığı ihtida seti hediye etti.