İtalyan ve Portekizli ekipten depremzedelere bağış

Burdur’da akademik çalışmalar yapan İtalyan ve Portekizli bilim insanları, deprem bölgesine bağış yapacağını açıkladı.

Büyükbaş ve Küçükbaş Çiftliklerinde Hayvan Refahı Uygulamalarının Yaygınlaştırılması Projesi çerçevesinde Burdur’a gelerek burada çalışmalar yürüten Milano Üniversitesi ve Lizbon Üniversitesi ekipleri ülkemizde yaşanan depremin ardından yaşananlara şahit olup çok üzüldüklerini dile getirerek bağış yapma kararı aldı.

Türkiye’de yaşanan depremlerden dolayı üzüntüsünü dile getiren Burdur Veteriner Hekimler Odası Başkanı Kazım Üstüner, “Bugün aramızda Portekiz ve İtalya’dan gelen kıymetli bilim insanları ve sevgili gençler var. Koordinatörlüğünü MAKÜ’den Prof. Dr. Özkan Elmas hocamızın yaptığı, Lizbon Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim üyesi Prof. Dr. George Stilwell, İtalya Milano Üniversitesi’nden Prof. Dr. Silvana Mattiello ve Monica Battini’nin, Burdur Veteriner Hekimler Odası’nın ve Tarım İl Müdürlüğü’nün de paydaş olduğu Welfaruminant (Hayvan Refahı) projesi için bir aradayız. Millet olarak büyük acılar yaşadığımız şu günlerde acımızı paylaşan yardıma koşan tüm dünya milletlerine içten teşekkürlerimizi sunarız" dedi.

Proje ortaklarından Doç. Dr. George Stilwell ve Prof. Dr. Silvana Mattiello ise yaptıkları açıklamada depremde hayatını kaybeden 25 veteriner hekimin ailesine destek sağlayacaklarını belirttiler.