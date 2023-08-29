İtalyan yapımı ruhsatsız tabancayla yakalandı
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde jandarma ekiplerince bir kişi İtalyan marka ruhsatsız tabancayla yakalandı.
Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde jandarma ekiplerince bir kişi İtalyan marka ruhsatsız tabancayla yakalandı.
Çerkezköy Veliköy Mahallesinde icra edilen önleyici kolluk devriyesi esnasında M.E.A. isimli şahsın yapılan kaba üst aramasında; 1 adet İtalyan yapımı ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör 6 adet 9 mm çapında fişek ele geçirildi. Silah muhafaza altına alınan şüpheli şahıs ifadesinin alınmasına müteakip serbest bırakıldı.