İtalyan yapımı ruhsatsız tabancayla yakalandı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde jandarma ekiplerince bir kişi İtalyan marka ruhsatsız tabancayla yakalandı.

İtalyan yapımı ruhsatsız tabancayla yakalandı
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Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde jandarma ekiplerince bir kişi İtalyan marka ruhsatsız tabancayla yakalandı.

Çerkezköy Veliköy Mahallesinde icra edilen önleyici kolluk devriyesi esnasında M.E.A. isimli şahsın yapılan kaba üst aramasında; 1 adet İtalyan yapımı ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör 6 adet 9 mm çapında fişek ele geçirildi. Silah muhafaza altına alınan şüpheli şahıs ifadesinin alınmasına müteakip serbest bırakıldı.

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