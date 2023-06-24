İtfaiye alevlerin arasına daldı

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde bir binada yangın çıktığı ve bir kişinin mahsur kaldığı ihbarı üzerine itfaiye ekipleri camı kırarak içeri girdi.

Yangın, Darıca ilçesi Abdi İpekçi Mahallesi 1563 Sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın zemin katında meydana geldi. Çıkan yangında bir kişinin mahsur kaldığı yönünde 112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbar itfaiye, sağlık ve polis ekiplerini harekete geçirdi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri yangını söndürme çalışması başlatırken, bir yandan da camı kırarak alevlerin arasında daldı. İtfaiye ekiplerince yapılan inceleme de dairenin içinde kimsenin olmadığı tespit edilirken, yangın kontrol altına alındı.

Öte yandan, çıkan yangında küle dönen daire kullanılmaz hale geldi. Dairenin farklı odalarında yerde ve eşyaların üzerinde görülen çakmak gazı tüpleri ise dikkat çekti.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.