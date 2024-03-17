İtfaiye ekipleri sıkışan yavru kediyi böyle kurtardı
Bursa'da duvar içerisinde sıkışan yavru kediyi Bursa itfaiyesi kurtardı. O anlar saniye saniye amatör kameraya yansıdı.
Bursa’da duvar içerisinde sıkışan yavru kediyi Bursa itfaiyesi kurtardı. O anlar saniye saniye amatör kameraya yansıdı.
Merkez Nilüfer ilçesi Özlüce Mahallesi’nde bir evin duvarı içerisinde kedi sesleri duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri harekete geçti. Ekipler, kedi sesinin geldiği duvarı balyoz yardımıyla kırdı. Yavru kedi, sıkıştığı yerden kurtarılarak annesinin yanına bırakıldı. O anlar anbean amatör kameraya yansıdı.