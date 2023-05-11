İtfaiye ekiplerinden selde arama ve kurtarma eğitimi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesinde görevli personele Melen Çayı’nda arama kurtarma eğitimi verdi. Eğitim sonrası yapılan tatbikatta da itfaiye personelleri tarafından kazazede kurtarıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı kurum içi eğitimler çerçevesinde personeline selde arama kurtarma eğitimi verdi. Eğitim Düzce’deki Melen Çayı’nda zorlu bir parkurda gerçekleştirildi. Eğitimlerde köprü üzerinden suya iple iniş ve çıkış, body raft pozisyonu ve suda sürüklenme, yüzme teknikleri, ekip olarak suda hareket etme, rescue rope kullanımı, rescue rope kazazedeye fırlatma, bot uygulamaları, botu ters çevirme, akıntıda bota kazazede çekme, bot ile akıntıda ilerleme, ip köprüsü uygulamaları, köprüde personel ile kurtarma, köprüde bot ile kurtarma konuları başta olmak üzere arama kurtarma faaliyetlerine yönelik birçok bilgi aktarımı gerçekleştirildi. Eğitim sonunda ise uygulamalı tatbikat gerçekleştirildi. Tatbikatta suda mahsur kalan kazazede ihbarıyla harekete geçen ekipler, eğitim aldıkları konuları uygulama fırsatı buldu. Eğitmenlerin gözetiminde itfaiye personeli tarafından kurtarılan kazazede sudan çıkarıldı.